Ruskí kozmonauti na ISS úspešne vypustili do vesmíru päť nanodružíc

Moskva 18. augusta (TASR) - Dvojica ruských kozmonautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vypustila vo štvrtok do vesmíru päť nanodružíc, z ktorých jedna bola takmer celá vyrobená pomocou 3-D tlačiarne a je prvou svojho druhu na svete. Fiodor Jurčichin a Sergej Riazanskij akciu uskutočnili počas výstupu do voľného priestoru.Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na stredisko riadenia vesmírnych letov v Moskve.Zmienená družica obsahuje štandardnú elektroniku a zostrojili ju študenti polytechnickej univerzity v meste Tomsk. Účelom tohto experimentu je zistiť, či súčasti družice vyrobené 3-D tlačiarňou vydržia vo vesmírnom prostredí. Nanodružice majú hmotnosť 4,5 až 11,8 kilogramu a na obežnej dráhe Zeme budú päť alebo šesť mesiacov.Jednu z družíc vyrobili na počesť prvej družice sveta Sputnik 1, ktorú vyslal do vesmíru bývalý Sovietsky zväz 4. októbra 1957. Ďalšia družica vzdáva hold zakladateľovi ruskej raketovej techniky Konstantinovi Ciolkovskému.Orbitálna základňa krúži okolo Zeme vo výške 402 kilometrov, momentálne sú na jej palube i traja Američania - Randolph Bresnik Jack Fischer a veliteľka ISS Peggy Whitsonová - a Talian Paolo Nespoli.Nákladná kozmická loď Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX sa v stredu spojila s ISS. Astronautom priviezla takmer tri tony nákladu, prevažne zariadení na vykonávanie rôznych vedeckých experimentov, napríklad na monitorovanie kozmického žiarenia. Šesťčlennej posádke ISS však doviezla aj 20 laboratórnych myší.