Ruskí kozmonauti strávili REKORDNÝ čas v otvorenom vesmíre

Mys Canaveral 3. februára (TASR) - Ruskí kozmonauti Alexander Misurkin a Anton Škaplerov v piatok podnikli najdlhší výstup Rusov do otvoreného vesmíru a piaty najdlhší celkovo, keď sa snažili zlepšiť funkčnosť vonkajšej antény Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) slúžiacu na komunikáciu s ruským vesmírnym strediskom. Informovali o tom agentúry AP a DPA.Výstup, počas ktorého mali kozmonauti vymeniť elektronickú skrinku na anténe, mal pôvodne trvať iba 6,5 hodiny, no napokon sa natiahol na 8 hodín a 13 minút. Problémy nastali po výmene skrinky, keď sa kozmonautom nepodarilo dostať anténu do správnej polohy.Misurkin a Škaplerov sa po zdanlivo úspešnej manipulácii s anténou spýtali operačného strediska, či zariadenie funguje. Po tom, čo stredisko odpovedalo, že funkčnosť antény preveruje, sa kozmonauti vrátili na stanicu.Podľa NASA anténa funguje, avšak ruská strana zvolala špeciálny tím, ktorý má vyhodnotiť prípadné ďalšie úkony s anténou.Najdlhší výstup uskutočnili astronauti NASA ešte v roku 2001 a trval takmer deväť hodín.Pred niekoľkými dňami mali do otvoreného kozmu vystúpiť Američan Mark Vande Hei a Japonec Norišige Kanaj, aby opravili robotickú ruku ISS Canadarm2. Výstup však odložili na polovicu februára pre softwarové problémy.Celkovo z vesmírnej stanice ISS, nachádzajúcej sa vo výške 400 kilometrov, uskutočnili kozmonauti 207 výstupov do kozmu.