Ruskí poslanci sa postavili za odstupujúceho Trumpovho poradcu Flynna

Michael Flynn Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 14. februára (TASR) - Poslanci ruského parlamentu sa postavili na obranu Michaela Flynna, ktorý v noci nadnes odstúpil z funkcie poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť.Flynn sa dostal pod tlak kvôli svojim kontaktom s ruskou vládou. Vo svojom vyhlásení Flynn v noci nadnes konštatoval, že neúmyselne nehovoril celú pravdu o svojich telefonátoch s ruským veľvyslancom v USA Sergejom Kisľakom, ktoré sa týkali okrem iného aj nových sankcií voči Rusku, pripravovaných vtedajším prezidentom USA Barackom Obamom.Predseda zahraničného výboru Rady federácie Konstantin Kosačov dnes uviedol, že Flynnova rezignácia svedčí o tom, že "rusofóbiou sa už nakazila aj nová administratíva USA".vyhlásil.napísal senátor na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook.Dodal, že si od začiatku myslel, že "Flynna je priskoro zaraďovať k rusofilom". Stačí si podľa neho prečítať Flynnovu knihu, ktorá vyšla vlani v júli a v ktorej je Rusko označené za protivníka USA.Kosačov však poukázal na to, že Flynn bol - na rozdiel od mnohých vysokopostavených amerických úradníkov - otvorený dialógu, navštívil Moskvu a bol v kontakte s ruským veľvyslancom vo Washingtone. Dodal, že primať poradcu pre národnú bezpečnosť, aby odstúpil pre kontakty s ruským veľvyslancom, čo je obvyklá prax, nie je "ani paranoja, ale niečo oveľa horšie".Člen branno-bezpečnostného výboru Rady federácie Alexej Puškov vo svojom mikroblogu podľa agentúry AP napísal, že "terčom nebol Flynn, ale vzťahy s Ruskom".Podobný názor má aj predseda výboru Štátnej dumy pre medzinárodné otázky Leonid Sluckij, ktorý dnes pred novinármi vyhlásil, že samotná situácia súvisiaca s odstúpením Michaela Flynna má charakter provokácie a vysiela negatívny signál pre obnovovanie rusko-amerického dialógu.Denníky Washington Post a New York Times v piatok napísali, že Flynn v rozpore so svojimi nedávnymi tvrdeniami koncom decembra telefonoval s ruským veľvyslancom vo Washingtone Sergejom Kisľakom o nových sankciách voči Rusku, ktoré pripravoval vtedajší americký prezident Obama. Podľa denníka Washington Post sa spomínaný telefonát odohral v deň oznámenia sankcií voči Rusku v podobe vyhostenia ruských diplomatov z USA. V takom prípade by mohol byť vnímaný aj ako porušenie zákona.Spomínané americké denníky s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedli, že Flynn, ktorý vtedy ešte nebol v úrade, hovoril o týchto sankciách a odporučil Rusku, aby na ne nereagovalo príliš ostro. Upozornil tiež na to, že obe strany by sa mohli touto otázkou zaoberať, keď sa Trump ujme funkcie.