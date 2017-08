Rusko a európski lídri podporili nové prímerie na východe Ukrajiny

Ukrajinský prezident Petro Porošenko Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Moskva 23. augusta (TASR) - Najvyšší predstavitelia Ruska, Ukrajiny, Nemecka a Francúzska sa zhodli na spoločnej podpore úsilia nastoliť trvalé prímerie na východe Ukrajiny. Informoval o tom v noci nadnes Kremeľ.Prezidenti Ruska, Ukrajiny a Francúzska - Vladimir Putin, Petro Porošenko a Emmanuel Macron - a nemecká kancelárka Angela Merkelová uskutočnili v utorok konferenčný hovor. Politici v rámci neho privítali plán na nastolenie a zachovanie pokoja zbraní, ktorý by vstúpil do platnosti so začiatkom nového školského roka, priblížilo oficiálne vyhlásenie Kremľa, z ktorého citovala agentúra AP.Prezidenti a kancelárka zároveň zopakovali svoju podporu mierovej dohode uzavretej v roku 2015 v Minsku. Sprostredkovateľmi boli Francúzsko a Nemecko.Dohoda dopomohla k zníženiu bojov vo východnej časti Ukrajiny, ku ktorým došlo v dôsledku ruskej anexie Krymu. V oblasti však naďalej pokračujú sporadické boje a na mŕtvom bode dosiaľ uviazlo tiež politické urovnanie tohto sporu. Západní diplomati sa pokúšajú dosiahnuť, aby Rusko a Ukrajina preklenuli rozdielne názory na implementáciu uvedenej dohody.