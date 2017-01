Rusko a Turecko spustili spoločnú leteckú operáciu proti IS

Bombardovanie, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. januára (TASR) - Bojové lietadlá Ruska a Turecka spustili dnes spoločnú operáciu proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severe Sýrie. Informoval o tom náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálporučík Sergej Rudskoj.Podľa jeho slov je do operácie, s ktorou súhlasila sýrska vláda, zapojených deväť ruských stíhacích bombardérov (Su-24M, Su-25, Su-34) a osem tureckých stíhačiek (F-16, F-4). Terčom ich úderu je 36 objektov na okraji mesta al-Báb v provincii Aleppo, povedal Rudskoj, ktorého citovali ruské agentúry.Rudského vyhlásenie je prvým potvrdením ruských náletov na al-Báb na podporu tureckej ofenzívy. Podľa pozorovateľov to zdôrazňuje čoraz užšie spojenectvo medzi Ruskom a Tureckom - krajinami, ktoré v decembri 2016 spoločne sprostredkovali prímerie v Sýrii a teraz pracujú na príprave mierových rokovaní medzi sýrskou vládou a opozíciou. Rozhovory sa začnú 23. januára v kazašskej metropole Astana.Rusko a Turecko dosiaľ podporovali opačné strany konfliktu; Moskva sýrskeho prezidenta Bašára Asada a Ankara jeho odporcov.