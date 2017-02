Rusko a USA by mali diskutovať o rozšírení zmluvy Nový START

Veľký Kremeľský palác v Moskve, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. februára (TASR) - Kremeľ dnes uviedol, že Rusko a USA by mali diskutovať aj o možnosti rozšírenia kľúčovej rusko-americkej zmluvy o kontrole strategických zbraní.Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý takto reagoval na správy ruských médií, že americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore s ruským partnerom Vladimirom Putinom podrobil kritike dohodu o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických zbraní.Peskov túto informáciu odmietol komentovať. Uviedol len, že Kremeľ už o telefonáte prezidentov USA a Ruska zverejnil všetko, čo považoval za nutné.Na otázku, aká je ďalšia perspektíva po tom, ako sa roku 2021 skončí platnosť zmluvy, Peskov odpovedal, že to závisí od "postoja našich amerických partnerov".Dodal tiež, že momentálne "máme istú prestávku v dialógu o strategickej bezpečnosti" a za takýchto okolností je "nutný akýsa vzájomná aktualizácia informácií o postoji (zmluvných strán)".Dlho očakávanú novú zmluvu o kontrole strategických zbraní podpísali prezidenti Ruska a USA - Dmitrij Medvedev a Barack Obama - v apríli roku 2010. Nahradila zmluvu START I, ktorej platnosť vypršala v decembri 2009.Zmluva, nazývaná Nový START, zaväzuje oba štáty redukovať počet nukleárnych hlavíc z asi 2200 na 1550 v nasledujúcich siedmich rokoch. Počíta tiež s obnovením monitorovacieho a kontrolného systému, zakotveným v predošlej zmluve START, ktorej účinnosť sa skončila koncom roku 2009. Súčasne sa má znížiť na polovicu počet pohotovostných nosných systémov.