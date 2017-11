Rusko a USA predložili vzájomne sa vylučujúce rezolúcie BR OSN o Sýrii

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 3. novembra (TASR) - Rusko a Spojené štáty predložili do Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov vzájomne sa vylučujúce rezolúcie o predĺžení mandátu Spoločného vyšetrovacieho mechanizmu (JIM) OSN a Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Sýrii. Informovala o tom v piatok agentúra TASS s odvolaním sa na nemenované zdroje.Oba dokumenty majú odlišný časový rámec - ruské uznesenie predlžuje misii mandát do 16. mája 2018, zatiaľ čo americká verzia dáva misii zelenú na 24 mesiacov od prijatia rezolúcie.Mandát misie JIM OPCW-OSN, ktorá bola zriadená s cieľom určiť zodpovednosť za chemické útoky v Sýrii, vyprší 17. novembra.Rusko 24. októbra vetovalo Američanmi predloženú rezolúciu BR OSN o predĺžení mandátu JIM OPCW-OSN do novembra 2018. Rusko totiž žiadalo, aby sa počkalo na správu misie o vyšetrovaní chemického útoku v sýrskom meste Chán Šajchún v provincii Idlib zo 4. apríla, ktorý si vyžiadal vyše 90 mŕtvych.O dva dni neskôr bola správa predložená Bezpečnostnej rade OSN. Vyšetrovatelia v nej konštatujú, žeSpráva podporuje počiatočné zistenia expertov z USA, Francúzska a Británie, podľa ktorých bombu so sarinom zhodilo na mesto sýrske vládne lietadlo.V utorok 31. októbra Rusko postúpilo Bezpečnostnej rade OSN a Valnému zhromaždeniu OSN svoje predbežné hodnotenie zistení vyšetrovateľov JIM OPCW-OSN a uviedlo, že súa založené naRuský návrh rezolúcie tak požaduje revíziu predchádzajúcich záverov misie, pretože podľa názoru Moskvy vyšetrovanie nezodpovedalo medzinárodným normám. Zároveň ukladá JIM OPCW-OSN úlohu, aby čo najskôr vyslal svojich vyšetrovateľov na leteckú základňu Šajrát a na miestochemického útoku v Chán Šajchúne.Rusko vo svojej rezolúcii vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou misie navštíviť miesto "údajného" útoku v Chán Šajchúne a nad tým, že vyšetrovatelia neodobrali vzorky počas návštevy leteckej základne Šajrát, ktorú západní predstavitelia a médiá opísali ako východiskový bod útoku.Moskva tiež vyzýva na plnohodnotné vyšetrovanie s využitím všetkých možných techník, aby sa dokázalo, že sarin použitý v Chán Šajchúne bol skutočne uskladnený na základni Šajrát ešte pred útokom.Text predložený americkou delegáciou pripravuje pôdu pre opatrenia podľa kapitoly 7 Charty OSN, ktorá umožňuje uvalenie sankcií a použitie sily v prípade, ak dôjde pri útokoch k použitiu chemických zbraní.Americký návrh rezolúcie vyjadruje plnú podporu misii a hlboké znepokojenie nad jej nedávnymi zisteniami. Závery JIM OPCW-OSN sú podľa rezolúcie založené na vážnych a dôveryhodných dôkazoch. Dokument tiež zdôrazňuje, že vláda a iné strany v sýrskom konflikte sa musia zdržať používania, vývoja, získavania alebo skladovania chemických zbraní.Sýria a Rusko, ktoré je spojencom Damasku, tvrdili, že jedovaté látky v Chán Šajchúne sa uvoľnili do ovzdušia, keď lietadlo zasiahlo povstalecký sklad chemických zbraní.V reakcii na udalosť v Chán Šajchúne americké sily vypálili 7. apríla 59 striel Tomahawk na sýrsku leteckú základňu Šajrát v provincii Homs.