Rusko a Venezuela rokujú o reštrukturalizácii dlhu za 1 mld. dolárov

Moskva 8. júna (TASR) - Rusko a Venezuela rokujú o prípadnej reštrukturalizácii dlhu Caracasu v celkovej hodnote 1 miliardy USD (891,50 milióna eur). Uviedol to pre ruskú agentúru TASS veľvyslanec Venezuely v Ruskej federácii Carlos Rafael Faria Tortosa.Ako povedal, momentálne sa o tejto veci diskutuje v rámci širších rokovaní o viacerých ekonomických otázkach. Očakáva však, že otázka dlhu by sa mala doriešiť v dohľadnej budúcnosti.Podľa informácií, ktoré začiatkom tohto týždňa zverejnila ruská audítorská komora, Moskva už predbežne zredukovala odhad predpokladaných príjmov o takmer 1 miliardu USD, práve v dôsledku očakávaní, že Venezuela nebude schopná v súčasnej ekonomickej situácii splácať dlh tak, ako to bolo dohodnuté.Venezuela sa dostala do najhoršej hospodárskej krízy vo svojej histórii. Obyvateľstvo ničí obrovská inflácia a nedostatok základných potravín a liekov, čo vyvolalo rozsiahle pouličné protesty. Podľa ekonómov je táto situácia dôsledkom dlhodobej ekonomickej politiky socialistických vlád.