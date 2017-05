RUSKO: Bezvízový režim Ukrajiny s EÚ nebude plnohotnotný

Ilustračné foto Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Moskva 11. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí dnes vyhlásilo, že zavedenie bezvízového styku medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré dnes odobrila rada EÚ,V Moskve to dnes vyhlásil námestník ruského rezortu diplomacie Alexej Meškov.Schválenú dohodu podľa agentúry Interfax označilza akési, ktoré len trošičku zjednoduší existujúci systém. Poukázal v tejto súvislosti na podmienku, že Ukrajinci budú smieť pobudnúť na území EÚ tri mesiace v priebehu pol roka aDohoda o bezvízovom styku medzi EÚ a Ukrajinou bude podpísaná 17. mája v Štrasburgu. Právny dokument nadobudne platnosť 20 dní po svojom zverejnení v oficiálnom vestníku EÚ. Ukrajinský prezident Petro Porošenko dnes informoval, že Ukrajinci by mohli do EÚ bez víz cestovať po 11. júni tohto roku.Agentúra Ukrinform informovala, že Porošenko dnešné rozhodnutie Rady EÚ označil za. Dodal, že jeho návšteva v Štrasburgu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti podpísania dohody o liberalizácii vízového režimu pre Ukrajinu, bude jednou z najdôležitejších, aké kedy absolvoval vo funkcii hlavy štátu.Porošenko vyhlásil, že bezvízový styk je, uviedol Porošenko.O bezvízovom styku začala Ukrajina s EÚ rokovať v roku 2008.