Rusko-bieloruský systém protivzdušnej obrany uviedli do pohotovosti

Astrachán 7. septembra (TASR) - Rusko a Bielorusko uviedli svoj spoločný systém protivzdušnej obrany do bojovej pohotovosti, informoval v stredu zástupca veliteľa Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie generálporučík Pavel Kuračenko.citovala Kuračenka agentúra TASS.Generálporučík vysvetlil, že do tohto spoločného systému spadajú jednotky vzdušných síl, protilietadlové raketové jednotky a radarové jednotky spolu s oddeleniami pre elektronickú vojnu.Okrem toho sa pripravuje zoznam veliteľských centier a síl protivzdušnej obrany Ruska a Kazachstanu, ktoré vstúpia do bojovej pohotovosti, dodal Kuračenko.