Rusko by mohlo zvýšiť počet rakiet na svojich západných hraniciach

Na archívnej snímke ruské rakety typu Iskander Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. októbra (TASR) - Rusko by mohlo nasadiť viac najmodernejších raketových systémov v najzápadnejších oblastiach krajiny ako odpoveď na zvyšovanie americkej vojenskej prítomnosti v Poľsku. Povedal to dnes podľa agentúry AP predseda branno-bezpečnostného výboru ruskej Štátnej dumy Vladimir Šamanov.Podľa ruských spravodajských agentúr Šamanov uviedol, že Moskva by mohla nasadiť ďalšie raketové systémy Iskander v západných častiach krajiny vrátane Kaliningradskej oblasti, ktorá hraničí s členskými štátmi NATO Poľskom a Litvou.Raketa Iskander má vysokú presnosť zásahu a dolet 500 kilometrov, vďaka čomu je schopná zasiahnuť zariadenia NATO v niekoľkých jeho členských štátoch, ktoré susedia s Ruskom. Môže byť vyzbrojená konvenčnými aj jadrovými hlavicami.