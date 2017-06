Rusko chce predĺžiť odvetné sankcie proti EÚ

Ilustračné foto Foto: flagpedia.net Foto: flagpedia.net

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. júna (TASR) - Ruská vláda chce predĺžiť odvetné sankcie proti Európskej únii (EÚ) do konca roka 2018. Vyhlásil to dnes ruský premiér Dmitrij Medvedev.Medvedev to oznámil deň po tom, ako EÚ formálne predĺžila ekonomické sankcie proti Rusku, ktoré zaviedla v júli 2014 po anexii Krymu Ruskom a pre podporu separatistov na východnej Ukrajine.Moskva popiera priame zapojenie do konfliktu na Ukrajine napriek tvrdeniam NATO, že ruské jednotky podporujú povstalcov.Rusko zakázalo dovoz čerstvých potravín z EÚ a ďalších západných krajín v roku 2014 ako odvetu za ich sankcie proti Moskve. Rusko tvrdí, že tieto protiopatrenia pomáhajú rozvoju domáceho poľnohospodárstva.