Rusko dodá Saudskej Arábii raketové systémy S-400

Protiraketový systém Patriot Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. októbra (TASR) - Rusko sa dohodlo so Saudskou Arábiou na dodávke ruských protivzdušných systémov typu S-400. Informovala o tom dnes agentúra TASS, citujúc Federálnu službu pre vojensko-technickú spoluprácu (FSVTS).uviedlo tlačové oddelenie FSVTS.Ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin už predtým - v súvislosti s návštevou saudskoarabského kráľa Salmána v Rusku, ktorá sa konala 4.-8. októbra, - vyhlásil, že Rijád má záujem o nákup systémov S-400.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 12. septembra potvrdil, že Ankara podpísala s Moskvou dohodu o nákupe týchto systémov, pričom Turecko už vopred za tento arzenál zaplatilo. Dodávka týchto systémov sa začne do dvoch rokov. V roku 2015 sa prvým zahraničným zákazníkom, ktorý si zakúpil systém S-400, stala Čína.Predmetný protivzdušný systém je najnovším svojho druhu v službe ruskej armády; do užívania ho zaviedli v roku 2007. Ide o ďalekonosný raketový systém určený na ničenie lietadiel, balistických striel, striel s plochou dráhou letu, ako aj povrchových cieľov. Jeho akčný rádius je 400 kilometrov a výška dostrelu 30 kilometrov.