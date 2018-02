Rusko-francúzska spolupráca pokračuje aj v zložitých podmienkach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 5. februára (TASR) - Energetika, výroba automobilov, lietadiel a veľké spoločné projekty Ruska a Francúzska v rozličných odvetviach boli na sklonku minulého týždňa hlavnými témami stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s predstaviteľmi 12 najväčších francúzskych spoločností v Novo-Ogareve. Ide o koncerny, ktoré investujú v Ruskej federácii napriek vonkajším tlakom.Zahraničné investície v krajine za tri štvrťroky 2017 dosiahli 23 miliárd USD (18,41 miliardy eur). Ich hodnota medziročne vzrástla na dvojnásobok. Súčasne bola najvyššia za posledné štyri roky.Výmena tovarov medzi Ruskom a Francúzskom vlani za 11 mesiacov vzrástla o 15 %. V Rusku podniká 1200 francúzskych firiem, ktoré vytvorili 150.000 pracovných miest.Strategický význam má obojstranná spolupráca v energetike. Francúzske firmy vstúpili na ruský trh s nosičmi energie. Firma Engie plánuje účasť na budovaní plynovodu Severný prúd 2. Koncern Total prispel k výstavbe závodu na skvapalňovanie zemného plynu (LNG) na polostrove Jamal.Rusi už vedú so zahraničnými firmami, vrátane Total, rokovania o výstavbe novej kapacity na skvapalňovanie plynu na polostrove. Má názov Arktika-2. Jej výkon bude väčší ako dosiahol závod uvedený do prevádzky vlani koncom roka. Jeden ruský tanker dopravil v ňom skvapalnené palivo už aj do Spojených štátov.Medzi Parížom a Moskvou sa bude ekonomická spolupráca rozvíjať aj v ďalšom období. Na Petrohradskom ekonomickom fóre, ktoré sa bude konať v júni, by sa mali podpísať dohody medzi oboma krajinami o realizácii ďalších veľkých priemyselných projektov.