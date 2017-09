Rusko konečne informovalo o sovietskych obetiach počas kubánskej krízy

Na archívnej snímke z 3. júna 1961 predseda rady ministrov (premiér) ZSSR Nikita Chruščov (vľavo) a americký prezident John F. Kennedy sa rozprávajú na americkom veľvyslanectve vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V roku 1894 sa narodil sovietsky komunistický politik a štátnik NIKITA SERGEJEVIČ CHRUŠČOV, prvý tajomník ÚV KSSZ. Zomrel 11.9.1971. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v sobotu prvýkrát zverejnilo informácie o počte občanov bývalého Sovietskeho zväzu, ktorí prišli o život na Kube približne v období kubánskej raketovej krízy.Celkovo 64 občanov vtedajšieho Sovietskeho zväzu zomrelo na Kube od augusta 1962 do augusta 1964, uviedlo ministerstvo. Príčinu úmrtí však neuviedlo.Počas kubánskej krízy v októbri 1962 sa studená vojna dostala najbližšie k vyhroteniu do jadrovej vojny.Kríza sa začala po tom, čo sa vtedajší americký prezident John F. Kennedy dozvedel v polovici októbra 1962 o sovietskych jadrových raketách na Kube, ktoré by mohli zasiahnuť USA. O niekoľko dní nariadil námornú blokádu Kuby.Trinásť dní trvajúca patová situácia sa skončila 28. októbra po tom, keď predseda Rady ministrov ZSSR Nikita Chruščov prisľúbil, že odstráni z Kuby rakety výmenou za sľub, že Kennedy nezačne inváziu. USA tiež súhlasili s odstránením jadrových rakiet z Turecka, ktoré bolo susedom Sovietskeho zväzu.