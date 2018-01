Rusko má tvrdiť, že zmenku v hodnote viac ako 26 miliónov eur podpísal

Na snímke právny zástupca TV Markíza Tomáš Kamenec odpovedá na otázky novinárov po skončení pojednávania na Okresnom súde Bratislava V v prípade zmenkovej kauzy, v ktorej žiada Marián Kočner vyplatenie desiatok miliónov eur od Pavla Ruska a TV Markíza. V Bratislave 10. januára 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 10. januára (TASR) – Pavol Rusko mal priznať, že podpísal zmenku na viac ako 26 miliónov eur, o ktorej v týchto dňoch rozhoduje súd. Vyplynulo to zo stredajšieho pojednávania na Okresnom súde (OS) Bratislava V.odpovedal na otázku TASR právny zástupca Tomáš Kamenec, ktorý v spore zastupuje spoločnosť Markíza – Slovakia.Žalobca v tejto veci, teda spoločnosť Mariána Kočnera - Správa a inkaso zmeniek, s.r.o., už mala na súd predložiť aj originál samotnej zmenky.vysvetlil advokát. Podľa neho mal žalobca taktiež predložiť informácie, ktoré by mali objasňovať,Výsledkom stredajšieho pojednávania je okrem iného to, že obe strany sporu sa pokúsia v tejto veci dohodnúť na vypracovaní spoločného znaleckého posudku. „vysvetlil Kamenec.Advokát tvrdí, že to možné je a navrhuje vypracovanie posudku znalcami zo zahraničia. „argumentoval. Podľa neho však žalobca tohto znalca namieta. „Na Slovensku nie je taký ústav alebo taký znalec, ktorý by to vedel posúdiť,“ povedal Kamenec.Podpísaná zmenka mala byť podľa predložených dokladov v spise údajne súčasťou zmieru v kauze Gamatex, kauze z 90. rokov minulého storočia.dodal Kamenec. Zmenka mala byť údajne výsledkom dohody, ktorá mala od Pavla Ruska zabezpečovať ďalšiu platbu v sumách, ktoré sú uplatnené na súde. Zmenky mali byť splatné po 15 rokoch, teda k novembru 2015.Okresný súd Bratislava V odročil pojednávanie v prípade zmenky na viac ako 26 miliónov eur, kde na strane žalobcu vystupuje spoločnosť Správa a inkaso zmeniek, s.r.o., Mariána Kočnera a na strane žalovaných Pavol Rusko a spoločnosť Markíza - Slovakia, s.r.o., na február tohto roka.