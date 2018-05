Rusko môže zvýšiť ťažbu ropy za pár mesiacov, ak sa dohodne s OPEC

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 31. mája (TASR) - Rusko by mohlo v priebehu niekoľkých mesiacov zvýšiť produkciu ropy na úroveň pred zavedením obmedzení na ťažbu, ak padne rozhodnutie o uvoľnení týchto limitov, na ktorých sa dohodlo s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Uviedol to vo štvrtok Pavel Sorokin, štátny tajomník ruského ministerstva energetiky.Cieľom obmedzení bolo naštartovať rast cien ropy a znížiť nadmerné zásoby suroviny v skladoch po celom svete. Moskva na rokovaniach s OPEC v októbri 2016 súhlasila so znížením ruskej produkcie o 300.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 30-ročného maxima 11,247 milióna barelov/deň v rámci dohody o sprísnení trhu s ropou a zvýšení jej cien z vtedajších menej ako 30 USD (25,79 eura) za barel. Táto dohoda je platná do konca roka 2018. Členovia aj nečlenovia OPEC ju podrobia revízii na zasadaní 22. až 23. júna vo Viedni.Rusko a vedúci predstaviteľ OPEC Saudská Arábia uvažujú o postupnom zvyšovaní produkcie, pretože sa dosiahol cieľ, ktorým bola likvidácia nadmerných zásob ropy v skladoch. A aj trh je už vo všeobecnosti vyvážený po tom, čo vlani títo najväčší svetoví producenti znížili svoju ťažbu o 1,8 milióna barelov denne, aby podporili ceny komodity.uviedol Sorokin.dodal Sorokin.Ruský minister energetiky Alexander Novak povedal v sobotu (26.5.), že návrat produkcie ropy na úroveň z októbra 2016 je jednou z možností budúcej dohody.(1 EUR = 1,1632 USD)