Rusko o vstupe Čiernej Hory do NATO: Každá akcia vyvoláva reakciu

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na summite v Bruseli, 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. júna (TASR) - Moskva ostro kritizovala pondelňajší vstup Čiernej Hory do Severoatlantickej aliancie a zdôraznila, že prijme zodpovedajúce, bližšie nešpecifikované protiopatrenia. Informovala o tom dnes tlačová agentúra Hina.vyhlásilo bez uvedenia ďalších detailov ruské ministerstvo zahraničných vecí.Vzťahy medzi Čiernou Horou a Ruskom, ktoré je jedným z najväčších investorov v tejto malej balkánskej krajine, sa zhoršili potom, ako Čierna Hora požiadala o členstvo v NATO. Moskva dlhodobo protestuje proti rozširovaniu NATO smerom na východ a vníma ho ako ohrozenie svojej bezpečnosti.Čiernohorské úrady v uplynulých mesiacoch obvinili Rusko z podpory údajného pokusu o štátny prevrat, ktorého cieľom malo byť prekaziť vstup krajiny do NATO. Prevrat sa mal odohrať vlani v októbri počas parlamentných volieb v Čiernej Hore. Moskva akúkoľvek spojitosť s údajnými prípravami puču v Podgorici odmietla.Čierna Hora so 620.000 obyvateľmi disponuje iba približne 2000 vojakmi, avšak vďaka prístupu k juhovýchodnej časti Jadranského mora zaujíma strategickú pozíciu v danom regióne.