Rusko obnovilo trajektovú dopravu do Severnej Kórey

Ilustračná snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. októbra (TASR) - Rusko po dvojmesačnej pauze obnovilo trajektovú prepravu do Severnej Kórey. Severokórejský trajekt Mangjonbong, ktorý na tejto trase premáva, opustil v nedeľu 15. októbra prístav v ruskom meste Vladivostok a smeroval do prístavu Radžin v Severnej Kórei, informovala v pondelok agentúra Reuters.Prevádzka trajektu, ktorý ako jediný premáva medzi oboma krajinami, bola spustená v máji so zámerom zabezpečiť prepravu pasažierov, najmä čínskych turistov, ako aj nákladu. Prevádzku však v auguste pozastavili, pretože prístav vo Vladivostoku nebol ochotný poskytovať službu trajektu, ktorého spoločnosť odmietala platiť.Severokórejský program vývoja jadrových zbraní a balistických striel spôsobuje celosvetové napätie a v Bezpečnostnej rade OSN si vynútil niekoľko kôl medzinárodných sankčných opatrení. Rusko odsúdilo najnovšie skúšky balistických striel Pchjongjangu, stavia sa však proti zámerom USA ekonomicky izolovať Severnú Kóreu (KĽDR).Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok dekrét, ktorý zavádza proti Severnej Kórei reštrikcie v súlade s rezolúciou BR OSN, prijatou v reakcii na severokórejské skúšky balistických rakiet z konca minulého roka.Rada EÚ pre zahraničné veci na pondelkovom zasadnutí v Luxemburgu prijala nový balík sankcií voči Severnej Kórei vzhľadom na nerešpektovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.Nové sankcie EÚ okrem iného zahŕňajú úplný zákaz investícií EÚ v KĽDR vo všetkých sektoroch. Zákaz bol doteraz obmedzený na investície do priemyslu súvisiaceho s jadrovými a konvenčnými zbraňami, do ťažobného priemyslu, chemického priemyslu a rafinérií, hutníctva, kovoobrábania a kozmického priemyslu.