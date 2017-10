Rusko obvinilo USA, že boj proti Islamskému štátu len predstierajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. októbra (TASR) - Militanti z džihádistickej skupiny Islamský štát (IS) už v Sýrii nedisponujú prostriedkami na nákup zbraní a munície, ani na nábor nových žoldnierov. Ekonomická infraštruktúra IS v tejto krajne bola zničená, vyhlásil dnes pre novinárov hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov, ktorého cituje agentúra TASS.Ruské vzdušné sily podľa neho zároveň zabránili akýmkoľvek pokusom teroristov obnoviť výrobu a ilegálny "predaj uhľovodíka" v Sýrii.prízvukoval Konašenkov.Ruské vzdušné sily vykonávajú do 150 náletov denne proti silám, ktoré sa pripájajú k militantom IS pri meste Majádín v sýrskej provincii Dajr az-Zaur, dodal.Sýrske vládne sily podporované bojovými jednotkami ruského letectva počas uplynulého týždňa významne rozšírili územie pod svojou kontrolou smerom na severozápad a juhovýchod provincie Dajr az-Zaur, uviedol Konašenkov. Momentálne prebieha operácia zameraná na oslobodenie hlavnej bašty IS pri Majádíne.Teroristi sa pokúšajú vyslať k Majádínu posily vrátane zahraničných žoldnierov, ktorí sa dostali do Sýrie z Iraku. Militanti prichádzajú v obrnených vozidlách a polododávkach s nainštalovanými guľometmi ťažkého kalibru a sú dobre vybavení.Konašenkov podľa agentúry Reuters obvinil USA, že boj proti IS len predstierajú a úmyselne znižujú počet svojich náletov v Iraku so zámerom umožniť presun militantov z tejto krajiny do Sýrie a spomaliť tak postup Ruskom podporovanej sýrskej armády.zakončil generálmajor Konašenkov.