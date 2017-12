Rusko obviňuje USA z porušenia dohody o jadrových strelách

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 28. decembra (TASR) - Rozhodnutie Japonska rozmiestniť americký systém protiraketovej obrany na svojom území poškodí vzťahy Moskvy s Tokiom a je porušením prelomovej dohody o kontrole zbrojenia zo strany USA. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Japonská vláda v decembri rozhodla, že posilní svoju protiraketovú obranu pre hrozbu, ktorú predstavuje možný útok zo strany Severnej Kórey, a zakúpi dva americké integrované systémy protivzdušnej obrany systémy Aegis.povedala Zacharovová na pravidelnom každotýždňovom brífingu.dodala.Rusko a Japonsko dosiaľ oficiálne neuzavreli mierovú zmluvu po druhej svetovej vojne pre spor ohľadom ostrovov v Tichom oceáne, pripomína agentúra Reuters.Japonskou vládou objednané pozemné systémy Aegis by mali byť k dispozícii v roku 2023. Jeden má byť umiestnený v prefektúre Akita na severovýchode krajiny, druhý v prefektúre Jamaguči na západe krajiny. Podľa japonských médií by pokryli celé územie Japonska. Oba stoja odhadom približne 200 miliárd jenov (1,5 miliardy eur).Japonský konzervatívny premiér Šinzó Abe podporuje politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Severnej Kórei, podľa ktorého sú na stolevrátane vojenských operácií. Abe chce zvýšiť tlak na KĽDR rozšírením spolupráce v bezpečnostnej oblasti a nakúpením ďalšej vojenskej techniky pre japonskú armádu od Spojených štátov. Z tohto dôvodu rastie japonský vojenský rozpočet už niekoľko rokov.