Rusko očakáva, že OPCW si začne plniť povinnosti, kvôli ktorým vznikla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. apríla (TASR) - Rusko je pripravené podieľať sa na organizovaní návštevy sýrskeho mesta Dúmá expertmi Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Podľa agentúry RIA Novosti o tom informoval člen branného výboru hornej komory ruského parlamentu Jevgenij Serebrennikov, ktorý spresnil, že misia OPCW v Dúmá by sa mohla uskutočniť do konca tohto týždňa.Uviedol, že Rusko je pripravené na súčinnosť pri príprave a realizácii misie.zdôraznil Serebrennikov.Dodal, že v prípade súhlasu OPCW by sa misia mohla uskutočniť do konca týždňa.vyhlásil ruský politik.Táto ponuka Ruska prišla po tom, ako americký prezident Donald Trump pohrozil okamžitou vojenskou akciou proti Sýrii, ktorá by bola odvetou za chemický útok na sýrskymi povstalcami ovládané mesto Dúmá v sýrskej enkláve východná Ghúta.S tvrdením, že v meste Dúmá došlo v noci na nedeľu k chemickému útoku, prišli v nedeľu sýrski aktivisti, záchranári a zdravotníci. Zväz sýrskych záchranárskych organizácií (UOSSM) prišiel dokonca s bilanciou až vyše 100 mŕtvych. Tieto správy počas víkendu zverejnilo viacero sýrskych proopozičných spravodajských portálov a odvysielala ich aj v katare sídliaca spravodajská televízia al-Džazíra.Zo zodpovednosti za útok západné štáty obvinili sýrsky režim a jeho spojencov - Rusko a Irán. Rusko správy o chemickom útoku v meste Dúmá, ktoré leží v oblasti východnej Ghúty, spochybňuje a naznačuje, že mohlo ísť o provokáciu. Rovnako ich odmietli aj Sýria a Irán.