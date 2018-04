Rusko odmieta obvinenia z manipulácie s dôkazmi v sýrskej Dúme

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 16. apríla (TASR) - Rusko poprelo obvinenia z manipulácie s dôkazmi na mieste údajného chemického útoku v Sýrii, ktorý viedol západné mocnosti k sobotňajšiemu vojenskému zásahu. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pre stanicu BBC v pondelok vyhlásil:Znepokojenie nad možným zasahovaním Moskvy vzniesol americký vyslanec pri Organizácii za zákaz chemických zbraní (OPCW). Spojené štáty tiež obvinili Rusko z blokovania prístupu medzinárodných inšpektorov na lokalitu údajného útoku v meste Dúmá. Podľa sýrskych a ruských činiteľov je ešte stále treba vyriešiť určitéDúmá bola v čase útoku 7. apríla povstaleckou baštou, aktuálne je však už pod kontrolou sýrskych vládnych síl a ruskej armády, poznamenáva agentúra Reuters. Britská premiérka Theresa Mayová bráni účasť svojej krajiny na danom zásahu v Sýrii s tým, že sa tak predišlo. Podľa opozície to mala konzultovať s parlamentom.Humanitárne organizácie uviedli, že pri údajnom chemickom útoku zahynuli desiatky mužov, žien i detí. Inšpektori z OPCW so sídlom v holandskom Haagu vycestovali do Sýrie ešte minulý týždeň, do Dúmy sa však stále nedostali.