Rusko odmietlo kontakty svojej rozviedky s ľuďmi z Trumpovho tímu

Moskva 15. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov odmietol správy o telefonických rozhovoroch medzi agentmi ruskej tajnej služby a členmi predvolebného tímu súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa, o ktorých informoval denník The New York Times (NYT).Noviny NYT napísali, že Rusi nadviazali kontakt s Paulom Manafortom, ktorý bol krátko šéfom Trumpovho predvolebného tímu a pôsobil aj ako poradca zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča. Súčasní i bývalí americkí vládni úradníci, ktorých denník kontaktoval, nechceli identifikovať ďalších Trumpových spolupracovníkov kontaktovaných Rusmi.Peskov dnes poukázal na to, že NYT sa odvoláva na anonymné zdroje. Uviedol, že články tohto denníka "nie sú založené na nijakom fakte" ani neodzrkadľujú "žiadne konkrétne fakty".Hovorca v tejto súvislosti upozornil, že "teraz je veľmi ťažké rozlíšiť reálne od falošných správ - (novinárskych) kačíc". Podľa agentúry TASS poukázal na to, že v materiáli NYT sa spomína päť rôznych zdrojov, pričom žiadny z nich nie je uvedený a namiesto toho sú v ňom "len smiešne odkazy".Peskov tiež na brífingu odporučil nečítať "ranné noviny", čím parafrázoval radu z románu Psie srdce od Michaila Bulgakova: "A nech vás boh chráni, aby ste pred obedom vzali do rúk sovietske noviny..."Informácie o Manafortovi sa objavili len deň po tom, ako Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn podal demisiu pod tlakom správ, že viceprezidenta Mika Pencea a ďalších vysokopostavených úradníkov USA zavádzal ohľadne svojich kontaktov s Ruskom.Ruská Služba vonkajšej rozviedky (SVR) nebude komentovať informácie zverejnené NYT, uviedol jej predstaviteľ Sergej Ivanov pre agentúru RIA Novosti.povedal Ivanov.The New York Times vo svojom článku píše o prepisoch telefonických rozhovorov i odpočutých telefonátoch, ktoré svedčia o tom, že členovia Trumpovho predvolebného štábu i jeho ďalší spolupracovníci sa počas predvolebného roka opakovane spojili s vysokopostavenými predstaviteľmi ruskej rozviedky.Tieto informácie sa údajne podarilo zachytiť zhruba v čase, keď sa začali objavovať obvinenia na adresu Moskvy, že sa pokúša vplývať na výsledok prezidentských volieb v USA. Následne, ako napísal NYT, začali tajné služby zisťovať, či sa ľudia z Trumpovho tímu dohodli s Ruskom na útokoch počítačových pirátov.