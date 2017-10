Rusko odmietlo správy, že dodáva Talibanu ropné produkty

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. októbra (TASR) - Správy v britských médiách o tom, že Rusko dodáva militantnému hnutiu Taliban ropné produkty, sú podvrhom, ktorý má odviesť pozornosť medzinárodného spoločenstva od neúspešnej politiky hrubej sily NATO v Afganistane. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničných vecí, informovala dnes agentúra TASS.uviedol ruský rezort diplomacie.Ministerstvo odporučilo reportérom denníka The Times, aby venovali väčšiu pozornosťuviedlo ministerstvo. Zdôraznilo, že Rusko neposkytuje pomoc Talibanu, ale vytrvalo podporuje politiku pomoci afganskej vláde v záujme vytvoreniaRezort diplomacie dodal, že článok denníka The Times zverejní na svojej domovskej stránke v sekcii s publikáciami, ktoré obsahujú nepravdivé informácie o Rusku.Denník The Times v článku s názvompíše, že tvrdenia o tom, že Rusko vyzbrojuje Taliban, kolujú už šesť mesiacov. Dodávky ropy, ktoré denníku, ako uvádza, opísal pokladník Talibanu, sú chýbajúcim kúskom skladačky, ktorý rozhnevá západné vlády snažiace sa pomôcť stabilizovať Afganistan. V tejto krajine vlastnými nedostatočnými rezervami je ropa menou a Rusko kontroluje infraštruktúru na dodávanie ropy do Afganistanu prostredníctvom svojich bývalých stredoázijských satelitov, ktoré možno ľahko oživiť, konštatoval denník.Moskva sa bránila obvineniam o podpore Talibanu aj koncom júla a označila ich za neopodstatnené.Televízia CNN totiž odvysielala dva videozáznamy, na ktorých dve samostatné skupiny Talibanu, jedna na severe, druhá na západe, ukazujú zbrane a tvrdia, že pochádzajú od ruských vládnych zdrojov. Ide o ostreľovačské pušky, varianty útočných pušiek typu kalašnikov a ťažké guľomety. Podľa expertov ale nie je možné identifikovať ich pôvod, uviedla CNN.uviedol ruský rezort diplomacie.pokračovalo ministerstvo.Rezort pripomenul, že Taliban použil pri nedávnom útoku na základňu afganskej armády v provincii Helmand americké obrnené vozidlá. "Aké závery možno vyvodiť na základe týchto informácií pomocou logiky CNN?" pýtalo sa ruské ministerstvo a konštatovalo, že "v súčasnosti ani afganské úrady, ani velenie kontingentov USA a NATO v Afganistane neposkytli dôkazy potvrdzujúce tieto špekulácie".dodalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.Američania už v apríli tvrdili, že Rusko poskytuje zbrane Talibanu. Povedal to aj hlavný americký veliteľ v Afganistane generál John Nicholson, hoci podrobnosti neposkytol. Nemenovaný predstaviteľ americkej armády, odvolávajúc sa na spravodajské informácie, novinárom povedal, že Rusko dodáva Talibanu guľomety a iné stredne ťažké zbrane. Taliban podľa neho používa tieto zbrane v provinciách Helmand, Kandahár, Uruzgán.