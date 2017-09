Rusko oznámilo, že stiahlo z Bieloruska po cvičení všetkých vojakov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 30. septembra (TASR) - Všetci ruskí vojaci, ktorí sa zúčastnili vojenského cvičenia Západ 2017, sa vrátili z územia Bieloruska do oblastí trvalého rozmiestnenia. V reakcii na tvrdenia náčelníka generálneho štábu ukrajinskej armády Viktora Muženka, že na území Bieloruska zostala časť ruských vojakov, to dnes podľa agentúry TASS uviedol hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.Muženkove slová podľa Konašenkova ukazujúRozsiahle bielorusko-ruské strategické cvičenie s kódovým názvom Západ 2017 prebiehalo v dňoch 14.-20. septembra v Bielorusku, v ruskej Kaliningradskej oblasti a v ďalších regiónoch na severozápade Ruska. Vyvolalo veľké znepokojenie susedných štátov, Severoatlantickej aliancie i USA.Podľa oficiálnych údajov sa na manévroch zúčastnilo len necelých 13.000 vojakov. Podľa odhadov NATO a Ukrajiny však mohol byť ich počet mnohonásobne väčší.Bieloruské ministerstvo obrany oznámilo, že posledných ruských vojakov a techniku odviezli vlaky z Bieloruska v priebehu štvrtka.Ukrajinský generál Muženko však vo štvrtok pre agentúru Reuters uviedol, že Moskva po skončení cvičenia stiahla z územia Bieloruska len niekoľko leteckých jednotiek v snahe vyvolať zdanie odsunu. Ruské lietadlá pritom podľa neho odleteli iba na relatívne blízke letiská vzdialené 300-400 kilometrov.Ruské ministerstvo obrany predtým opakovane zdôrazňovalo, že manévre Západ 2017 mali výlučne obranný charakter; odmietalo tiež podozrenia, podľa ktorých sa cvičenie malo stať odrazovým mostíkom pre inváziu do Poľska, Litvy alebo na Ukrajinu.