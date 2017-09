Rusko oznámilo, že zlikvidovalo všetky svoje chemické zbrane

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. septembra (TASR) - Rusko oznámilo, že dnes zlikvidovalo svoje posledné zásoby chemických zbraní. Likvidácia sa konala vo vojenskom objekte pri obci Kizner v Udmurtskej republike na Urale. Ruský prezident Vladimir Putin pri tejto príležitosti kritizoval Spojené štáty, ktoré si podľa neho nesplnili záväzok a nezbavili sa svojho arzenálu chemických zbraní.Putin označil likvidáciu ruských zásob chemických zbraní za historickú udalosť. Zdôraznil, že Rusko plánovalo dokončiť likvidáciu týchto zásob do roku 2020, ale došlo k tomu v predstihu.povedal Putin podľa agentúry TASS počas videokonferencie s predstaviteľmi vojenského objektu pri obci Kizner. Ide o posledné ruské špecializované zariadenie na likvidáciu chemických zbraní.povedal Putin, ktorého citovala televízia RT.Rusko podpísalo Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a ich zničení, všeobecne známy ako Konvencia o chemických zbraniach (CWC), 13. januára 1993 a ratifikovalo ho 5. novembra 1997.Moskva začala s likvidáciou chemických zbraní v roku 1996, krátko pred ratifikáciou svojho vstupu do Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Vtedy Rusko deklarovalo, že jeho zásoby chemických zbraní vážia 40.000 ton. Podobne množstvo deklarovali aj USA.Keď Spojené štáty v roku 1997 ratifikovali CWC, súhlasili s likvidáciou všetkých svojich chemických zbraní do 29. apríla 2012. Do toho termínu sa im podarilo zbaviť približne 90 percent svojich zásob. V súčasnosti existujú dve miesta v USA, kde sa ešte stále skladujú chemické zbrane. Očakáva sa, že v "Pueblo Chemical Depot" sa dokončí likvidácia do roku 2019 a "Blue Grass Army Depot" plánuje spustiť likvidáciu zásob v roku 2020.