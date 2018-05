Rusko podporilo Izrael v sýrskom spore s Iránom

Ruský minister obrany Sergej Šojgu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 31. mája (TASR) - V Moskve vo štvrtok rokovali ministri obrany Ruska a Izraela, Sergej Šojgu a Avigdor Lieberman, informovala agentúra DPA.Rusko v sýrskom spore Izraela s Iránom nepriamo podporuje Tel Aviv, ktorého cieľom je vytlačiť iránskych vojakov z oblasti v južnej Sýrii, hraničiacej s Izraelom.Ako vo svojej správe píše DPA, Rusko si udržiava dobré vzťahy s oboma regionálnymi rivalmi - Izraelom i Iránom, a tiež poskytuje vojenskú podporu sýrskej vláde v multilaterálnej občianskej vojne tejto krajiny.povedal Lieberman Šojguovi.Štvrtkové stretnutie v Moskve trvalo vyše hodinu a pol a týkalo sa bezpečnostných otázok medzi týmito dvoma krajinami, ako aj úsilia Izraelauvádza sa vo vyhlásení kancelárie izraelského ministra obrany.Rusko v stredu vyzvalo na odsun zahraničných vojakov z juhozápadnej Sýrie pri izraelských hraniciach bez toho, aby priamo spomenulo Irán.V súlade s platnými medzinárodnými dohodami musia túto zónu opustiť všetky zahraničné ozbrojené sily. Na tlačovej konferencii v Moskve to povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Dodal, že Rusko na tejto otázke pracuje so Spojenými štátmi a Jordánskom.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento týždeň vyhlásil, že Irán by mal opustiť celú Sýriu, pretože iránske rakety s dlhým doletom ohrozujú bezpečnosť Izraela.