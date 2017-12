Rusko ponúklo sprostredkovanie rozhovorov medzi USA a KĽDR

Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. decembra (TASR) - Rusko je pripravené zhostiť sa úlohy sprostredkovateľa rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreou v prípade, pokiaľ si to budú priať obe strany. Oznámil to v utorok Kremeľ.Ako vo svojej správe uviedla agentúra Reuters, Moskva už dlhšie vyzývala obe zmienené strany, aby spustili vyjednávanie s cieľom znížiť napätie v súvislosti so severokórejským jadrovým a raketovým programom, ktoré Pchjongjang realizuje v rozpore s opakovane vydávanými rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v telefonickom rozhovore s novinármi.Už v pondelok vyzval šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov Washington a Pchjongjang, aby odštartovali rokovania s tým, že Rusko im je túto komunikáciu pripravené uľahčiť.Americká diplomacia síce deklarovala, že v tomto spore presadzuje diplomatické riešenie, šéf Bieleho domu Donald Trump ale varoval, že pred začiatkom akýchkoľvek rozhovorov sa Pchjongjang musí vzdať svojich jadrových zbraní.Bezpečnostná rada OSN v piatok jednohlasne schválila ďalšie sankcie voči Severnej Kórei za jej pokračujúci jadrový program a raketové skúšky. Na základe nových sankcií budú od 1. januára 2018 do tejto komunistickej krajiny ešte viac obmedzené dodávky rafinovaných ropných produktov, ako sú benzín, nafta a ťažký olej.