Rusko postaví plot na hranici Krymu a Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Simferopol 27. septembra (TASR) - Rusko postaví na hranici Krymu a Ukrajiny 50 kilometrov dlhý plot. Informovala o tom dnes agentúra TASS s odvolaním sa na ruskú Federálnu bezpečnostnú služba (FSB), podľa ktorej má plot zaistiť bezpečnosť Krymskej republiky.Rusko plánuje postaviť plot ešte tento rok. Náklady sa odhadujú na viac ako 200 miliónov rubľov (takmer tri milióny eur).FSB už vyhlásila súťaž na stavbu dva metre vysokého plota v okrese mesta Krasnoperekopsk. Mal by byť odolný voči náročným klimatickým podmienkam vrátane vlhkosti do 98 percent a teploty do 65 stupňov Celzia. Víťaz bude vyhlásený v polovici októbra.Krymská republika a Sevastopol prijali 11. marca 2014 vyhlásenie o nezávislosti od ústrednej vlády v Kyjeve. Krátko nato, 16. marca, sa uskutočnilo referendum, v ktorom sa za odtrhnutie od Ukrajiny a pripojenie k Rusku vyslovilo 96,7 percenta Krymčanov a 95,6 percenta Sevastopolčanov. Volebná účasť presiahla 83 percent.Krymská republika a Sevastopol sa stali subjektmi Ruskej federácie 18. marca 2014, keď Putin a proruské vedenie polostrova podpísali v Kremli zmluvu o ich pripojení k Rusku. Ruský parlament tento akt odobril 21. marca.Nová ukrajinská vláda i Západ referendum a jeho výsledky odmietli uznať.Krymský polostrov sa stal súčasťou Ukrajiny v roku 1954 na základe rozhodnutia vtedajšieho sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova.