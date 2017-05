Rusko považuje novú spoluprácu s OPEC za úspešnú a chce ju prehĺbiť

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 25. mája (TASR) - Rusko považuje novú alianciu s Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) za úspešnú a chcelo by ju ešte prehĺbiť.uviedol dnes ruský minister energetiky Alexander Novak vo Viedni, kde sa popoludní koná spoločné zasadnutie kartelu OPEC a ďalších jedenástich producentských štátov, na ktorom sa dohodnú na spoločnej ťažobnej stratégii pre budúce mesiace.Všetko naznačuje tomu, že OPEC sa s producentmi mimo kartelu dohodne na predĺžení aktuálnych ťažobných limitov až do marca 2018. Pôvodne malo zníženie produkcie platiť len do polovice tohto roka. Novak označil dohodu o obmedzení produkcie, ktorá pomohla stabilizovať trh s ropou, za "historickú". Žiaden expert podľa neho nepredpokladal, že 24 zúčastnených krajín bude tak striktne dodržiavať dohodu.OPEC a 11 ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom sa vlani dohodli na znížení ťažby v prvej polovici tohto roka spolu o takmer 1,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne, aby podporili rast jej cien a pokles zásob v skladoch. Dohoda vstúpila do platnosti na začiatku tohto roka a pôvodne mala platiť 6 mesiacov.