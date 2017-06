Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 30. júna (TASR) - Rusko pozastavilo odvádzanie finančných príspevkov do Rady Európy (RE) pre tento rok. Oznámil to dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého cituje agentúra Reuters.Podľa ministra ide o odplatu za to, že ruskej delegácii v RE boli odňaté hlasovacie práva. Parlamentné zhromaždenie RE tak urobilo po tom, ako Rusko v roku 2014 anektovalo ukrajinský polostrov Krym.Lavrov o tom informoval generálneho tajomníka RE Thorbjörna Jaglanda. Podľa šéfa ruskej diplomacie sa platby neobnovia dovtedy, kým nebudú ruskej delegácii vrátené hlasovacie práva.Moskva je tiež podráždená množstvom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu, ktorý dozerá na dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.ESĽP tento mesiac rozhodol, že ruský zákon zakazujúci propagáciu homosexuality pred neplnoletými osobami porušuje pravidlá európskych dohôd. Moskva vyhlásila, že sa voči verdiktu odvolá. ESĽP vlani vyhlásil, že Rusko porušilo okrem šiestich všetky nariadenia európskeho dohovoru.