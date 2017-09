Rusko predloží v OSN rezolúciu o vyslaní mierových síl OSN do Donbasu

Delegáti prichádzajú pred otvorením summitu skupiny BRICS, ktorá združuje Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Juhoafrickú republiku v čínskom meste Sia-men 3. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sia-men 5. septembra (TASR) - Rusko predloží v Bezpečnostnej rade OSN rezolúciu o vyslaní mierových síl OSN na východe Ukrajiny s cieľom zaistiť bezpečnosť pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Oznámil to dnes ruský prezident Vladimir Putin po skončení dvojdňového summitu BRICS v čínskom meste Sia-men.Podľa agentúry TASS však Putin zdôraznil, že mierové jednotky OSN by boli nasadené iba pozdĺž demarkačnej línie, a to po stiahnutí ťažkých zbraní.dodal šéf Kremľa, pričom mal na mysli Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR).