Rusko protestuje proti prehliadke svojich priestorov v USA tajnými

Na snímke vlajka Ruskej federácie (vpravo) a Spojených štátov amerických Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. septembra (TASR) - Rusko si dnes predvolalo zástupcu amerického veľvyslanca v Moskve Anthonyho Godfreya, aby mu tlmočilo protest proti plánovanej prehliadke priestorov ruskej obchodnej misie vo Washingtone tajnými agentmi. Uviedla to agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí.uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie, podľa ktorého môžu americké spravodajské služby zneužiť túto akciu na zorganizovanie protiruskej provokácie.Obchodná misia vo Washingtone je jednou z troch diplomatických budov - popri konzuláte v San Franciscu a konzulárnej kancelárii v New Yorku - ktorú má Rusko zatvoriť do 2. septembra.Je to ďalší krok v americko-ruskom diplomatickom konflikte, ktorý sa rozhorel po tom, ako Rusko nariadilo USA, aby do 1. septembra znížili počet pracovníkov svojho veľvyslanectva v Moskve a všetkých troch konzulátov o 755. Stalo sa tak po tom, čo americký Kongres schválil sankcie proti Rusku za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a za jeho kroky na Ukrajine a v Sýrii.Americkí agenti chcú prehľadať aj priestory konzulátu v San Franciscu a byty jeho zamestnancov po tom, čo v piatok bolo z jeho komína vidno stúpať čierny dym. Predpokladá sa, že v budove sa pred jej zatvorením pálili nejaké dokumenty. Podľa reportéra miestnej televízie KCBS to "nebol iba papier". Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že zamestnanci konzulátu konzervovali jeho priestory "pre lepšie časy" v rusko-amerických vzťahoch.