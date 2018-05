Rusko prvýkrát vyviezlo do Číny viac než milión ton obilia

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Moskva 16. mája (TASR) - Vývoz ruského obilia do Číny dosiahol v súčasnom poľnohospodárskom roku rekordnú úroveň, pričom prvýkrát v histórii prekročil 1 milión ton. Uviedol to v stredu ruský veterinárny a fytosanitárny úrad Rosselchoznadzor.Podľa úradu dodalo Rusko na čínsky trh v období od 1. júla 2017 do 15. mája tohto roka 1,23 milióna ton obilia. Za celý predchádzajúci poľnohospodársky rok, teda od 1. júla 2016 do 30. júna 2017, vyviezlo Rusko do Číny len 503.000 ton obilia.Čína nakupuje od Ruska najmä sóju, pšenicu, kukuricu a semená repky olejnej. V poslednom období začala s nákupom pohánky, semien slnečnice, ovsa a ľanu. Čína je podľa úradu Rosselchoznadzor v súčasnosti 13. najväčším dovozcom ruského obilia, čoskoro by sa však mala dostať do prvej desiatky.Ruské ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že celkový vývoz obilia z krajiny by mal za súčasný poľnohospodársky rok dosiahnuť nový rekord, okolo 52 miliónov ton. Na porovnanie, v minulom roku dosiahol predaj obilia 35,5 milióna ton. Očakávaný odhad vývozu je vyšší, než ministerstvo predpokladalo na začiatku roka, keď počítalo s predajom okolo 40-50 miliónov ton.