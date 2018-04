Rusko: Pulitzerove ceny sú viac o politike než o žurnalistike

Financial Times Deutschland vyjdú budúci týždeň posledný raz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. apríla (TASR) - Udelenie Pulitzerovej ceny za pokrývanie kauzy Russiagate, údajného zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, odráža prevládajúcu náladu v USA a zároveň naznačuje krízu tamojších politických elít. Pre agentúru TASS to v utorok uviedli ruskí experti.Americké denníky The New York Times a The Washington Post dostali v pondelok Pulitzerovu cenu v kategórii domáceho spravodajstva zavyhlásil predseda Zväzu novinárov Ruska Vladimir Soloviov.Soloviov zdôraznil, žeuzavrel.Andrej Bystrickij, predseda rozvojovej nadácie Valdajského medzinárodného diskusného klubu, sa domnieva, žepoznamenal.zakončil Bystrickij.