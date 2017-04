Rusko rozšírilo zoznam zakázaných zahraničných mimovládok

Ľudia sa prechádzajú po zimnom Červenom námestí v ruskej Moskve. Teploty klesli do - 21 stupňov Celzia, 9. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. apríla (TASR) - Ruská generálna prokuratúra rozhodla, že na území Ruskej federácie je neželateľná činnosť ďalších troch zahraničných mimovládnych organizácií. V praxi to znamená, že majú v Rusku zakázané organizovať a vykonávať akcie pre verejnosť, uviedla rozhlasová stanica Deutsche Welle.Ako s odvolaním sa na dnešné vyhlásenie hovorcu ruskej generálnej prokuratúry Alexandra Kurenného informovala tlačová agentúra Interfax, ide o organizácie Otvorené Rusko a Sociálna sieť hnutia Otvorené Rusko založené v Británii a Inštitút súčasného Ruska, sídliaci v USA.Prokuratúra svoje rozhodnutie zdôvodnila tým, že tieto organizácie robia na území Ruskej federácie špeciálne programy a projekty, ktorých cieľom je diskreditácia v krajine konaných volieb, či označovanie ich výsledkov za nelegitímne.Činnosť Otvoreného Ruska je podľa ruských úradov zameraná na "vyvolávanie protestných akcií a destabilizáciu vnútropolitickej situácie". Prokuratúra na základe toho usúdila, že Otvorené Rusko predstavuje "hrozbu pre základy ústavného zriadenia Ruskej federácie a jej bezpečnosť".Rozhodnutie ruskej prokuratúry komentoval Michail Chodorkovskij, ktorý je zakladateľom a donedávna aj predsedom politického hnutia Otvorené Rusko existujúceho od roku 2016.Pre Interfax Chodorkovskij spresnil, že rozhodnutie prokuratúry sa hnutia Otvorené Rusko netýka, keďže to je "ruské". Dodal, že je "pyšný" za zaradenie do "sankčného zoznamu". Vyslovil tiež podozrenie, že najnovší krok prokuratúry súvisí s podujatím, ktoré hnutie Otvorené Rusko zvolalo na 29. apríla. "Zaťali sme do živého" plánmi na 29. apríla, píše sa v tweete.Chodorkovským spomínaná akcia sa uskutoční 29. apríla pod názvom "Omrzel" (Nadojel). Sympatizanti a aktivisti hnutia majú vtedy do regionálnych pobočiek prezidentskej kancelárie doniesť alebo poslať listy na meno prezidenta Vladimira Putina, v ktorom ho žiadajú, aby nekandidoval na štvrté funkčné obdobie a neuchádzal sa ani o žiadnu funkciu vo vláde.Stanica Deutsche Welle pripomenula, že na zozname organizácií, ktorých činnosť je v Rusku neželateľná, sú aj dve mimovládne organizácie amerického miliardára maďarského pôvodu Georgea Sorosa - Open Society Foundations a OIS Assistance Foundation.Za spoluprácu s organizáciami, ktoré na území Ruska vyvíjajú neželateľnú činnosť, hrozí trestná zodpovednosť, vrátane odňatia slobody.