Rusko sa do zhromaždenia Rady Európy zatiaľ zrejme nevráti

Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Pedro Agramunt rokoval v Moskve s predsedom Štátnej dumy Vyacheslavom Volodinom (vpravo), 12. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. januára (TASR) - Predseda Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) Pedro Agramunt neráta v tomto roku s návratom Ruskej federácie do ním riadeného grémia. Ruskí zástupcovia sa v roku 2017 na jeho činnosti nezúčastnia, avšak stranyuviedol dnes v Moskve po rokovaniach s tamojšími činiteľmi.Ruská strana podľa slov tohto španielskeho politika v službách RE nepožiada o opätovné prijatie, pretože je jasné, že by sa to skončilo odmietnutím.Predseda Štátnej dumy Ruskej federácie Viačeslav Volodin, ktorý sa už skôr nechal počuť, že nevidí zmysel účasti svojej krajiny na činnosti PZ RE, kým nenastanú zmeny v rokovacom poriadku, dnes potvrdil, že Moskva má záujem na zachovaní dialógu s Radou Európy.Rusko prišlo o hlasovacie právo v zhromaždení po anexii Krymu v apríli 2014. Odvtedy sa jeho delegácia nezúčastňuje na zasadaniach PZ RE.