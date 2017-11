Rusko sa pokúša riešiť ukrajinský dlh prostredníctvom mediátora

Ilustračné foto Foto: flagpedia.net Foto: flagpedia.net

Moskva/Kyjev 2. novembra (TASR) - Nesplácanie štátneho dlhu Kyjevom Rusku vo výške 3 miliardy USD (2,58 miliardy eur) sa Moskva pokúša vyriešiť pomocou mediátora. Stalo sa ním Nemecko. Ide o pokus vyriešiť problém mimosúdnymi cestami. Informoval o tom námestník ruského ministra financií Sergej Storčak.uviedol námestník ministra. Pred časom minister financií Anton Siluanov informoval, že sa Kyjev zatiaľ neusiluje o kontakty s Moskvou, aby záležitosť s dlhom urovnal.V januári 2018 sa bude odvolací súd v Londýne zaoberať odvolaním Ukrajiny proti rozhodnutiu britského najvyššieho súdu, ktorý dal v dlhovom spore za pravdu Moskve. Súd v marci zaviazal Ukrajinu, aby Rusku splatila dlh 3 miliardy USD plus úroky. Moskva sa na súd obrátila vo februári 2016. Okrem uvedených miliárd žiadala aj 75 miliónov USD ako poslednú časť nezaplatených úrokov. Dlh Ukrajiny voči Rusku sa denne zvyšuje o 684.000 USD.V decembri 2013 sa ruský prezident Vladimir Putin a vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč dohodli, že Rusko poskytne Kyjevu úver 15 miliárd USD krytý ukrajinskými euroobligáciami. Z dohody sa dostali do obehu obligácie len za 3 miliardy USD. Transakcia sa uskutočnila cez platformu írskej finančnej burzy.Ukrajinská vláda v decembri 2015 vyhlásila moratórium na splácanie dlhu Rusku. Ako dôvod uviedla, že Moskva odmietla reštrukturalizovať dlh rovnakým spôsobom, ako to urobili ostatní zahraniční ukrajinskí veritelia. Predtým však Rada riaditeľov Medzinárodného menového fondu (MMF) potvrdila, že ukrajinský dlh voči Rusku je právoplatný.