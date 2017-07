Rusko súhlasí s nomináciou Huntsmana za veľvyslanca USA v Moskve

Jon Huntsman, archívne foto. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. júla (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí súhlasí s nomináciou Jona Huntsmana na post veľvyslanca Spojených štátov v Ruskej federácii. Oznámil to dnes námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.citovala Riabkova agentúra TASS.Svoj zámer nominovať bývalého guvernéra štátu Utah Jona Huntsmana na post veľvyslanca USA v Rusku oznámil americký prezident Donald Trump v utorok. Nomináciu musí ešte schváliť Senát.Huntsman pôsobil ako veľvyslanec už dvakrát. Za prezidenta Georgea H.W. Busha bol ambasádorom v Singapure a potom za vlády prezidenta Baracka Obamu slúžil v tejto funkcii v Číne. Následne sa vrátil do USA, kde sa uchádzal o úrad prezidenta.Veľvyslancom USA v Rusku je od roku 2014 John Tefft. Podľa neoficiálnych vyjadrení ruských predstaviteľov však Tefft ako bývalý veľvyslanec na Ukrajine, v Gruzínsku a Litve nevyvolával v Kremli prílišné sympatie.Ak bude Huntsman skutočne vymenovaný, tento bývalý prezidentský kandidát republikánov z roku 2012 prevezme významný post v období prebiehajúceho vyšetrovania zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a tiež prípadných kontaktov ruských predstaviteľov s Trumpovým volebným štábom.