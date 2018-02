Rusko tvrdí, že Spojené štáty poľujú na Rusov vo svete a zatýkajú ich

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 2. februára (TASR) - Rusko zverejnilo odporúčanie pre svojich občanov, aby si cestu do zahraničia dvakrát rozmysleli. Spojené štáty podľa Moskvyna Rusov vo svete a zatýkajú ich. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Reuters.Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtkovom vyhlásení varuje ruských občanov, že v zahraničí čelia vážnej hrozbe zatknutia orgánmi iných krajín na žiadosť Washingtonu, po ktorom by mohli byť vydaní do Spojených štátov.uvádza sa v cestovnom odporúčaní.vyhlásil rezort ruskej diplomacie.Podľa Moskvy dosiahli vlani kroky, ktoré USA podnikali proti Rusom podozrivým z kybernetických zločinov, rekordnú úroveň.Iba v samotnom roku 2017 bolo v Spojených štátoch i v zahraničí zatknutých alebo obžalovaných sedem Rusov, píše sa v odporúčaní. Uplynulých šesť rokov pritom na žiadosť USA zatkli dvoch Rusov ročne.Americké ministerstvo zahraničných vecí citované vyhlásenie nekomentovalo, dodal Reuters.