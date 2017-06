Rusko tvrdí, že Trump voči Kube používa rétoriku zo studenej vojny

Ruský prezident V. Putin a prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. júna (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí skritizovalo dnes amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že sa rozhodol zmraziť proces zmierňovania napätia medzi Washingtonom a Havanou, ako aj za jeho nedávny verbálny útok na predstaviteľov kubánskeho vedenia, informuje agentúra AP.Ruský rezort diplomacie vo vyhlásení uviedol, že Trumpuviedol Kremeľ.Napriek tomu, že Trump počas svojej predvolebnej kampane sľuboval zlepšenie vzťahov s Moskvou, medzi oboma krajinami dosiaľ nenastala výrazná zmena v kvalite spolupráce ohľadom zahraničnej politiky. Americký Senát minulý týždeň drvivou väčšinou podporil nové sankcie voči Rusku.Moskva si však s Havanou naďalej uchováva úzke vzťahy a v marci podpísala dohodu o dodávkach ropy na Kubu - prvý raz za vyše desaťročie.Trumpovu "nepriateľskú rétoriku" odmietla i samotná Kuba po tom, ako šéf Bieleho domu v piatok oznámil, že sprísni niektoré cestovné a obchodné obmedzenia voči Kube, čím sa odklonil od vízie svojho predchodcu Baracka Obamu.Kuba však vyjadrila pripravenosť pokračovať v "slušnom dialógu" so Spojenými štátmi ohľadom tém, ktoré sú v záujme oboch krajín.Sprísnenie niektorých reštrikcií Trump odôvodnil pokračujúcim porušovaním ľudských práv zo strany kubánskeho režimu. Usiluje sa tak zvýšiť tlak na vytvorenie "slobodnej Kuby" po viac ako pol storočí komunizmu.Trump vyzval na zmeny na Kube vrátane prepustenia politických väzňov, vypísania slobodných a spravodlivých volieb a rešpektovania slobody prejavu a zhromažďovania sa.Obama sa so svojím kubánskym náprotivkom Raúlom Castrom koncom roka 2014 dohodol na normalizácii diplomatických kontaktov, čo odvtedy viedlo k oživeniu politických a hospodárskych stykov medzi oboma krajinami.