Rusko údajne skúma možnosť vytvorenia kryptorubľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Moskva 3. januára (TASR) - Rusko skúma možnosť vytvorenia kryptorubľa, ktorý by krajine pomohol obísť západné sankcie. Podľa britského ekonomického denníka Financial Times (FT) prezident Vladimir Putin zadal úradníkom, aby vymysleli, akým spôsobom by bolo možné vytvoriť digitálnu ruskú menu.Moskovskí úradníci tvrdia, že prácu na vytvorenie kryptomeny zadal priamo prezident. Putinov ekonomický poradca Sergej Glazjev na nedávnom zasadnutí vlády povedal, že kryptorubeľ by bol užitočným nástrojom, ako obísť medzinárodné sankcie. "Tento nástroj by sa nám veľmi hodil na citlivé aktivity v záujme štátu. Môžeme vyplatiť účty s našimi protistranami bez ohľadu na sankcie." Dodal, že kryptomena by bola "rovnakým rubľom, ale jej obeh by bol istým spôsobom obmedzený", čo by umožnilo Kremľu sledovať každý jej pohyb.Putin sa v lete stretol s Vitalikom Buterinom, čo je v Rusku narodený programátor a spoluzakladateľ kryptomeny ethereum. Ruský prezident potom nariadil vláde, aby vypracovala návrh rámca regulácie kryptomien.