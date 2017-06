Rusko údajne vie, kde v Sýrii sa chystajú zinscenované chemické útoky

Ilustračné foto Foto: TASR - Pavol Remiáš Foto: TASR - Pavol Remiáš

Damask 29. júna (TASR) - Rusko má konkrétne informácie o príprave zinscenovaných chemických útokov v dvoch lokalitách v Sýrii, uviedla dnes v Moskve hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.Podľa informácií Moskvy protivládni povstalci už pripravili videozáznamy z údajných chemických útokov, aby pomocou nich obvinili Damask. Dodala, že podľa informácií, ktoré má Rusko k dispozícii, majú ako dejiská provokácií poslúžiť mestá Sarákib a Aríhá. Obe lokality sa nachádzajú v provincii Idlib na severozápade Sýrie a ovládajú ich protivládni povstalci.Podobne ako Rusko, aj sýrska vláda dnes obvinila Washington z prípravy provokácie v Sýrii. Tento údajný chemický útok by následne viedol k obvineniu vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada z použitia chemických zbraní a k odvete zo strany Spojených štátov.Zacharovová varovala, že takáto provokácia by mohla zmariť mierové rokovania, ktoré by sa za sprostredkovania Ruska, Turecka a Iránu mali konať na budúci týždeň v kazašskej metropole Astana.Dnešné vyjadrenia Ruska a Sýrie sú ich ďalšou reakciou na vyhlásenie Bieleho domu z noci na utorok, podľa ktorého Spojené štátysýrskej vlády na ďalší chemický útok, ktorý. Ide údajne o rovnaké prípravy, aké sa uskutočnili pred chemickým útokom, pri ktorom 4. apríla v meste Chán Šajchún zahynulo takmer 90 ľudí vrátane žien a detí.Sýrske ministerstvo zahraničných vecí dnes odmietlo tieto tvrdenia USA, pričom ich označilo za. Ministerstvo podľa sýrskej agentúry SANA dodalo, že cieľom takýchto obvinení jeMinisterstvo pripomenulo, že podobná situácia nastala aj v apríli, keď USA raketovým útokom zasiahli sýrsku leteckú základňu, o ktorej tvrdili, že bola použitá pri chemickom útoku na mesto Chán Šajchún, kde zahynulo takmer 90 ľudí.Moskva aj v prípade aprílového útoku rozhodne odmietala obvinenia Spojených štátov na adresu Sýrie. Tvrdila, že fotografie a ďalšie dôkazy boli sfalšované s tým, že šlo o ľudí vystavených chemickým látkam po tom, ako sýrske lietadlá zasiahli sklad, v ktorom povstalci uchovávali svoje chemické zbrane. Rusko v tejto súvislosti kritizovalo aj medzinárodnú organizáciu na kontrolu chemických zbraní, že nebola schopná vyslať do oblasti svojich inšpektorov, aby kauzu prešetrili.Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes medzičasom potvrdil, že jeho americký rezortný kolega Rex Tillerson mu počas telefonického rozhovoru zo začiatku tohto týždňa povedal, že Washington má informácie o tom, že Asad údajne pripravuje chemický útok. Na otázku, aká bude reakcia Ruska na prípadný americký útok v Sýrii, Lavrov podľa AP odpovedal: