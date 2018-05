Rusko uviedol, že podpísal zmenku vo výške viac ako 26 miliónov eur

Na archívnej snímke v popredí exriaditeľ Markízy Pavol R. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. mája (TASR) – Pavol Rusko zmenku v hodnote viac ako 26 miliónov eur podpísal. Uviedol to na Okresnom súde (OS) Bratislava V, na ktorom pokračovalo v stredu pojednávanie v prípade zmenkovej kauzy týkajúcej sa TV Markíza a jej bývalého riaditeľa Pavla Ruska. Ide o zmenku vo výške viac ako 26 milióna eur, kde na strane žalobcu figuruje spoločnosť Mariána Kočnera Správa a inkaso zmeniek, s. r. o., a na strane žalovaných Pavol Rusko a spoločnosť Markíza – Slovakia, s. r. o.Na súde v stredu vypovedal bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko.odpovedal na otázku, či vystavil blankozmenku v prospech Mariána Kočnera. Tvrdil, že zmenku vystavil ešte v roku 2000.odpovedal Rusko na ďalšiu otázku, či je dátum vystavenia blankozmenky zhodný s dátumom, kedy ju skutočne podpísal. Rusko zopakoval svoje skoršie tvrdenia, že svojím konaním sa len snažil zachrániť licenciu pre televíziu Markíza. Na otázku prečo nebola existencia zmenky zaznamenané v účtovníctve, uviedol, že to bola záručná zmenka a nepovažoval to za potrebné.Právny zástupca televízie Markíza Tomáš Kamenec upozornil na z jeho pohľadu viacero nezrovnalostí v celej kauze. Zdôraznil, že v účtovníctve Markízyktorá je predmetom konania a nie je nikde evidovaná.uviedol Kamenec.Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Kočnera a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Kočnera žiada od Ruska a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.Koncom apríla tohto roka Okresný súd Bratislava V v jednom z prípadov rozhodol, že bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko a v druhom rade aj samotná televízna spoločnosť sú povinní preplatiť zmenku v hodnote 8,3 milióna eur spoločnosti Správa a inkaso zmeniek Mariána Kočnera. Toto rozhodnutie ešte nie je právoplatné.Na stredajšom pojednávaní sa Marián Kočner nezúčastnil, podľa vyjadrenia jeho advokáta je v zahraničí.Pojednávanie v tejto veci, ktoré bolo pôvodne naplánované na štvrtok 3. mája, sa neuskutoční. Ďalšie pojednávanie v tejto veci súd naplánoval na 20. júna.