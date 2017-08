Rusko vyhlásilo sporné ostrovy Kurily za svoju ekonomickú zónu

Ostrov Kunašir v súostroví Kurily, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vladivostok 23. augusta (TASR) - Ruský premiér Vladimir Medvedev podpísal dnes dokument, ktorým sa sporné ostrovy pod kontrolou Moskvy, ale nárokované Japonskom, stávajú špeciálnou ekonomickou zónou Ruska.Na základe tohto kroku spoločnosti pôsobiace na týchto ostrovoch severne od Hokkaida dostanú daňové úľavy, čo by malo podnietiť zahraničné firmy, aby sem presunuli svoje prevádzky, a potenciálne prispieť k vzniku spoločných ekonomických projektov medzi Japonskom a Ruskom, informovala agentúra Kjódó.Ostrovy Etorofu, Kunaširi, Šikotan a súostrovie Habomai, ktoré sú v Rusku nazývané Južné Kurily a v Japonsku Severné teritóriá, boli obsadené bývalým Sovietskym zväzom v auguste 1945 po kapitulácii Japonského cisárstva v druhej svetovej vojne. Pre tento územný spor krajiny dosiaľ nepodpísali povojnovú mierovú dohodu.Medvedev počas svojej dnešnej cesty na ostrov Sachalin uviedol, že vyhlásenie zmienených ostrovov za špeciálnu ekonomickú zónu prinesie do tejto oblasti rozmach rybného priemyslu, infraštruktúry a stavebníctva.Japonský premiér Šinzó Abe a ruský prezident Vladimir Putin sa vlani v decembri dohodli na spustení spoločných ekonomických projektov na predmetných ostrovoch. Tokio dúfa, že to vydláždi cestu k urovnaniu teritoriálneho sporu s Moskvou, zatiaľ čo Rusko sa usiluje prilákať japonských investorov.Očakáva sa, že Abe a Putin budú o tejto záležitosti rokovať začiatkom septembra vo Vladivostoku. Budú však musieť nájsť také riešenie, ktoré nebude zámienkou pre právne problémy, upozorňuje japonské médium.