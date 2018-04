Rusko vypustilo na more plávajúcu jadrovú elektráreň

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Colný úrad Bratislava Foto: TASR - Colný úrad Bratislava

Petrohrad 29. apríla (TASR) - Lodenicu v Petrohrade opustila v sobotu kontroverzná plávajúca jadrová elektráreň, ktorá má v budúcnosti zásobovať elektrinou prístavné mesto a ropné vrty na ruskom Ďalekom východe.Plavidlo nazvané Akademik Lomonosov budú najskôr presúvať cez Baltské more a okolo Škandinávskeho polostrova do prístavu Murmansk, kde vložia do jeho reaktorov jadrové palivo, informovala agentúra AP.Samotné uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2019, a to v odľahlej arktickej oblasti pri pobreží Čukotky.Podľa údajov agentúry DPA má Akademik Lomonosov vyplávať smerom k určenému pôsobisku, ktorým je čukotský prístav Pevek, až v priebehu budúceho leta. Po uvedení do prevádzky môže zásobovať elektrinou približne 200.000 ľudí.Ruský projekt plávajúcej jadrovej elektrárne vyvolal kritiku zo strany ochranárov, pričom ho medzinárodná organizácia Greenpeace označila za