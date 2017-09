Rusko vysiela do sýrskeho mesta Dajr az-Zaur skupinu odmínovačov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. septembra (TASR) - Rusko vyslalo do Sýrie ako predvoj oddiel 40 vojenských odmínovačov, ktorých úlohou je odstrániť míny v meste Dajr az-Zaur, oslobodenom minulý týždeň od Islamského štátu (IS).Ako dnes informovala agentúra Interfax, celkovo bude do Sýrie vyslaných 175 príslušníkov medzinárodného centra na odstraňovanie mín a 42 kusov špeciálnej ženijnej techniky vrátane robotického komplexu Uran-6.Ako uviedlo ruské ministerstvo obrany, na ruskú základňu Humajmím v Sýrii už bolo prepravených sedem kusov špeciálnej techniky a skupiny kynológov so špeciálne vycvičenými psami. Rezort spresnil, že oddiel odmínovačov je plne autonómny.Ministerstvo spresnilo, že ako prvé sa budú kontrolovať cesty vedúce k objektom sociálnej infraštruktúry - k nemocniciam, školám, bytovým domom, zariadeniam zabezpečujúcim zásobovanie vodou a elektrinou a k historickým pamiatkam.Ruskí vojaci predtým v Sýrii odstraňovali míny v mestách Palmýra a Aleppo.