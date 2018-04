Rusko vyzvalo Bezpečnostnú radu OSN, aby odsúdila zásah v Sýrii

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia počas mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Sýrii, 14. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. apríla (TASR) - Rusko v sobotu na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN, zvolanom ohľadom úderu na Sýriu, vyzvalo na odsúdenie tejto "agresie". Vyplýva to z návrhu rezolúcie, informovala stanica BBC.Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vyhlásil, že úder vojenskej koalície amerických, britských a francúzskych sílv Sýrii, kde už siedmy rok zúri komplikovaný konflikt.Nebenzia dodal, že Ruskoinkriminovanú operáciu, ku ktorej došlo v noci na sobotu.podotkol Nebenzia.Návrh zmienenej rezolúcie, ktorá vyzýva BR OSN na odsúdenie vojenského zásahu v Sýrii,povedal na mimoriadnom zasadaní stály zástupca Ruskej federácie.Dokument vyjadruje pobúrenie nadNávrh rezolúcie tiež požaduje, aby dané krajiny bezodkladne zastavili svoju ofenzívu a zdržali sa ďalšieho použitia sily v Sýrii, približuje agentúra TASS.Moskva má podľa Nebenziu veľké pochybnosti o tom, že jediným zámerom Washingtonu v Sýrii je boj proti terorizmu.čo iba prispieva k rozčleneniu krajiny, podotkol Nebenzia na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.