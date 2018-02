Rusko začalo vracať pracovných migrantov z KĽDR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko v duchu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN začalo do KĽDR vracať severokórejských migrantov, ktorí pracovali najmä na ruskom Ďalekom východe v oblasti stavebníctva, spracovania rýb a v poľnohospodárstve.Informovala o tom agentúra Interfax s odvolaním sa na ruského veľvyslanca v Pchjongjangu Alexandra Macegoru.Uviedol, že Rusko každý rok vydá Severokórejčanom 12.000-15.000 pracovných víz, pričom ide najmä o sezónne práce. Severokórejčania pracujú v rôznych častiach Ruska, ale najmä na Ďalekom východe. Podľa Macegoru bude ich stiahnutiepre ruskú ekonomiku.Veľvyslanec súčasne rozhodne odmietol tvrdenia, že Severokórejčania v Rusku pracujú v otrockých podmienkach. Podľa neho im v Rusku platia zhruba rovnakú mzdu ako miestnym - v priemere okolo 500 dolárov mesačne.Macegora uviedol, že Rusko nikoho do KĽDR neposiela nasilu a v prípadoch ľudí, ktorí si neželajú návrat do vlasti, tesne spolupracuje s Úradom komisára OSN pre utečencov,Vlani v decembri Bezpečnostná rada OSN prijala ďalšiu, v poradí už desiatu rezolúciu týkajúcu sa KĽDR. Rusku sa vtedy podarilo presadiť, aby bol z návrhu vyňatý paragraf o bezpodmienečnej repatriácii severokórejských pracovných migrantov.V súlade so schválenou rezolúciou sa ich repatriácia musí uskutočniť do 24 mesiacov, pričom výnimkou sú prípady, keď občan KĽDR získal občianstvo hostiteľskej krajiny, alebo prípad takého občana, ktorého repatriácia je z pohľadu medzinárodného práva neprijateľná.